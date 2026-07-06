Pellegrini sempre più lontano dalla Lazio: il terzino piace a squadre inglesi e spagnole

Luca Pellegrini è uno dei giocatori di cui la Lazio si vuole liberare per monetizzare e poter reinvestire dati i paletti del mercato a saldo zero

Il futuro di Luca Pellegrini sembra sempre più distante dalla Lazio. Il terzino biancoceleste è considerato tra i giocatori in uscita in questa fase del mercato estivo, con la società intenzionata a monetizzare attraverso una sua cessione. Il club capitolino sta valutando con attenzione tutte le situazioni legate alla rosa e il laterale mancino rientra tra quei profili che potrebbero lasciare Formello davanti a un’offerta ritenuta adeguata.

In Italia il nome di Luca Pellegrini resta monitorato dal Como, ma al momento non sarebbero stati registrati nuovi contatti concreti. Una situazione che lascia aperta la pista, senza però trasformarla in una trattativa avanzata. Il mercato, intanto, sembra muoversi soprattutto fuori dai confini italiani.

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Pellegrini, l’interesse dall’estero

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Luca Pellegrini piacerebbe soprattutto all’estero. Il terzino della Lazio avrebbe attirato l’attenzione di diversi club tra Inghilterra e Spagna, scenari che potrebbero diventare sempre più caldi nelle prossime settimane.

In particolare, in Inghilterra il giocatore sarebbe finito nel mirino di Hull City e Ipswich Town, due società interessate a rinforzare la corsia mancina. In Spagna, invece, il suo profilo sarebbe seguito da Deportivo La Coruña ed Espanyol. Quattro piste da monitorare, anche se al momento serviranno passi concreti per capire quale club potrà davvero affondare il colpo.

Pellegrini Lazio, il mercato entra in una fase decisiva

La posizione di Luca Pellegrini resta dunque da seguire con attenzione. La Lazio vuole monetizzare, il giocatore ha diversi estimatori e il mercato estero sembra oggi il canale più attivo. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane e dalla volontà dei club interessati di trasformare i sondaggi in trattative vere.

Per il terzino biancoceleste si apre una fase delicata. Dopo l’interesse del Como, ora sono soprattutto Hull City, Ipswich Town, Deportivo La Coruña ed Espanyol a tenere viva la corsa. La Lazio ascolta e attende: l’addio di Pellegrini può diventare una delle prossime operazioni in uscita del mercato biancoceleste.