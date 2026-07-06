Asp Jensen si avvicina alla Lazio, oggi l’incontro decisivo con il Bayern

Asp Jensen è l’obiettivo concreto per la Lazio! Nella giornata odierna il vertice con il Bayern Monaco per trovare l’intesa definitiva

La Lazio accelera sul mercato e mette nel mirino un profilo giovane, tecnico e di grande prospettiva. Nella giornata di oggi è previsto un incontro importante tra il club biancoceleste e il Bayern Monaco per Asp Jensen, trequartista classe 2006 considerato un obiettivo concreto in questa fase iniziale della sessione estiva.

Secondo quanto segnalato da La Repubblica, la società capitolina avrebbe già formulato una proposta da circa 6 milioni di euro complessivi, strutturata tra prestito e diritto/obbligo di riscatto. Una formula pensata per provare ad anticipare la concorrenza e convincere il club bavarese ad aprire alla partenza del giovane talento.

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Asp Jensen Lazio, il profilo che intriga Gattuso

Asp Jensen è un giocatore che può agire sulla trequarti, tra le linee, con qualità tecnica e margini di crescita importanti. Proprio queste caratteristiche lo rendono un profilo interessante per la nuova Lazio di Gennaro Gattuso, chiamata a rinnovare la rosa con innesti funzionali e sostenibili.

Il tecnico biancoceleste cerca calciatori capaci di alzare il livello tecnico della squadra, ma anche di inserirsi in un progetto tattico intenso e dinamico. Il classe 2006 del Bayern Monaco rappresenterebbe un investimento per il presente e soprattutto per il futuro, in linea con la volontà della società di monitorare giovani con potenziale internazionale.

Asp Jensen, la concorrenza di Deportivo e Udinese

La strada, però, non è priva di ostacoli: sul giocatore ci sarebbero anche il Deportivo e l’Udinese, due club pronti a inserirsi nella corsa per il trequartista. La concorrenza rende l’operazione più complessa e obbliga la Lazio a muoversi con decisione.

Il club biancoceleste ha messo sul tavolo una proposta importante, ma dovrà capire quale sarà la posizione del Bayern Monaco e soprattutto quali margini esistano per chiudere l’operazione con la formula desiderata. In questa fase, il vertice odierno può diventare uno snodo fondamentale.

Asp Jensen Lazio, mercato giovane e ambizioso

L’interesse per Asp Jensen conferma la volontà della Lazio di lavorare anche su profili futuribili, capaci di portare qualità e freschezza alla rosa. Il nome del trequartista danese si aggiunge alle valutazioni in corso per rinforzare il reparto offensivo e aumentare le soluzioni a disposizione di Gattuso.

Ora servirà trasformare l’interesse in una trattativa concreta. L’offerta da 6 milioni tra prestito e riscatto rappresenta una base significativa, ma il mercato internazionale richiede tempi rapidi e decisioni nette. La Lazio ci prova, il Bayern Monaco ascolta e la concorrenza resta vigile: la pista Asp Jensen entra nel vivo.