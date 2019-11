Atalanta, le proteste di Gasperini continuano: «Troppa confusione sui falli di mano»

Atalanta, Gian Piero Gasperini protesta per il rigore non concesso contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport

Altri tre punti persi in casa: la Juventus vince in rimonta contro l’Atalanta di Gasperini. E’ successo tutto nel secondo tempo e dopo il vantaggio di Gosens, Higuain ne fa due in meno di dieci minuti. Chiude la questione Dybala in pieno recupero. Molti gli episodi dubbi sulla partita, primo fra tutti il presunto fallo di mano di Cuadrado: ecco le parole del mister nerazzurro su i suoi dubbi circa la terna arbitrale ai microfoni di Sky Sport:

«C’è tanta confusione sui falli di mano. Anche il rigore che è stato dato in nostro favore è molto dubbio, se me lo danno contro mi arrabbio. Il rigore di mano di Emre Can mi sembrava molto netto, ma è stato valutato diversamente. Diventa veramente difficile valutare, perché ognuno di noi ha un’interpretazione completamente diversa. Non stiamo parlando della scienza dei missili. Almeno a bocce ferme dovrebbe essere chiaro se un episodio è da rigore o meno e invece non è così. Se non c’è chiarezza, diventa una lotteria.»

