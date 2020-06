Atalanta Lazio, i biancocelesti non vincono a Bergamo da 4 anni

La Lazio non vince a Bergamo dall’agosto 2016. In quell’occasione arrivò primo centro di Immobile in biancoceleste

La Serie A per la Lazio riparte da Bergamo. Contro l’Atalanta sarà una partita difficile, dato il valore tecnico elevato degli uomini di Gasperini ed un campo mai semplice per i laziali.

L’ultima volta che i biancocelesti sono riusciti ad espugnare l’Atleti Azzurri d’Italia, ormai diventato Gewiss Stadium, risale all’agosto 2016: la partita finì 3-4 ed in quell’occasione arrivò il primo centro di Immobile. Dopo quella gara, un pareggio ed una sconfitta in trasferta per la Banda Inzaghi. In una stagione in cui sono stati infranti tanti tabù, riusciranno i biancazzurri ad uscire dalla città lombarda con il bottino pieno?