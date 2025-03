Atalanta Lazio, ci sarà Retegui? le ultime sul giocatore

Atalanta Lazio, ad una settimana esatta dalla partita contro i biancocelesti le ultime da Zigonia sulle condizioni del calciatore

Archiviata la sosta per la Nazionale, la Lazio torna in auge con la sfida interna di campionato contro il Torino per non perdere terreno sulla corsa Champions.

Dopo il match contro i granata, i biancocelesti dovranno vedersela contro l’Atalanta di Gasperini anche essa alla caccia di punti pesanti per blindare la Champions e non mollare la corsa scudetto. Gasperini però per la partita deve fare i conti con la possibile presenza di Retegui.

Il calciatore che si è infortunato in Nazionale, sarà preservato con la Fiorentina, in modo da farlo giocare contro la squadra di Baroni lasciandolo quindi al riposo