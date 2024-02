Atalanta Lazio, giallo pesante per Rovella: il centrocampista salta il Cagliari, prossima avversaria per i biancocelesti

Brutte notizie che arrivano da Bergamo, dove è in corso la sfida tra Atalanta Lazio, momentaneamente sul 2-0 per i bergamaschi.

Ammonito Nicolò Rovella per una trattenuta ai danni di Miranchuk. Giallo pesante per lui, che era in diffida, e quindi salterà il match contro il Cagliari.