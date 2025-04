Atalanta Lazio, le convocazioni di Gasperini per la sfida di domani contro la squadra di Baroni: le scelte su De Ketelaere e Ruggeri

Condividi via email

Atalanta Lazio la lista delle convocazioni completa di Gasperini per il match di domani contro i biancocelesti

Il calendario recita Atalanta Lazio nella giornata di Serie A prevista per domani dove ci sarà un altra vera e propria sfida per la Champions League. La squadra di Baroni si sta preparando attentamente il match per raccogliere punti dopo le brutte prove contro Bologna e Torino.

Tuttavia Gasperini non ha alcuna intenzione di concedere vita facile agli ospiti. Per questo ha diramato la lista delle convocazioni per la gara di domani attraverso i canali ufficiali del Club. Ecco le scelte dell’ex tecnico del Genoa e Inter:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio

Difensori: Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Ruggeri, Zappacosta.

Centrocampisti: Brescianini, Cuadrado, De Roon, Ederson, Pasalic, Samardzic, Sulemana.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Maldini, Retegui.