Atalanta, mini-lesione per Toloi: a rischio per la Lazio

Atalanta, Toloi verso il forfait per la partita di domenica contro il Lecce: in dubbio anche per il prossimo impegno contro la Lazio

La Lazio si prepara al match di sabato contro il Bologna e fa anche la conta degli infortunati. Non è la sola però. La stagione sta entrando nella sua fase finale e il peso delle competizioni si fa sentire.

Anche in casa Atalanta mister Gasperini ha i suoi grattacapi: il tecnico dei bergamaschi dovrà fare a meno di Djimsiti contro il Lecce per un fastidio alla coscia. A lui si aggiunge anche Toloi che dovrà stare fermo, una o due settimane per per una mini-lesione. Non ci sarà neanche lui quindi domenica, in dubbio anche per il match contro la Lazio.