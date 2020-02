Lazio, preoccupazione sulle fasce: la situazione

Lazio, c’è apprensione per le condizioni di Marusic e Jony che ieri si sono recati in Paideia per alcuni accertamenti

La Lazio sarà chiamata ad un match molto importante contro il Bologna nella gara in programma allo stadio Olimpico. Mister Inzaghi dovrà studiare bene la situazione visti alcuni infortunati che rischiano di far cambiare i piani del tecnico.

Ciro Immobile ha recuperato mentre lo stesso non si può ancora dire per Milinkovic, ancora non è tornato ad allenarsi, e il forfait di Acerbi sembra ormai cosa certa. A preoccupare maggiormente sono gli esterni. Come riporta il Corriere dello Sport Marusic e Jony ieri erano in Paideia e in caso di doppio stop al loro posto potrebbero giocare Radu da una parte e Patric dall’altra.