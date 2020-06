UEFA, il Valencia attende un’indagine dopo le parole di Gasperini

Dopo il comunicato contro Gasperini, il Valencia aspetta l’apertura di un’indagine da parte della UEFA per fare chiarezza

Pochi giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, Gasperini ha annunciato di aver avuto il Coronavirus e di aver accusato i sintomi in occasione della gara di Valencia, valida per la Champions League. Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro, fino arrivare al club spagnolo che ha prontamente risposto con un comunicato ed accusato l’allenatore dell’Atalanta.

Come riportato da Marca, la squadra spagnola sarebbe in attesa dell’apertura di un’indagine da parte della UEFA per delineare meglio il quadro della situazione.