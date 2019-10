Anche per l’Atalanta di Gasperini è il momento di preparare la gara dell’Olimpico

Anche Gasperini prepara la gara di sabato. L’appuntamento è per le 15 all’Olimpico, quando Lazio ed Atalanta si scontreranno per i tre punti. Intanto, a Zingonia, il gruppo ha ritrovato Ibanez rientrato dalla nazionale e continua il piano di recupero per Zapata che si è sottoposto alle terapie. Prima del ritiro a Roma, la Dea svolgerà domani la rifinitura a porte chiuse, come riferito dal sito dei bergamaschi.