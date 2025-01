Atalanta, Gasperini torna sulla partita con la Lazio: «Con loro abbiamo fatto una grande gara»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è tornato sulla sfida contro la Lazio dopo la sconfitta contro il Napoli: ecco cosa ha detto

Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Napoli è tornato a parlare del pareggio contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Non andiamo dietro ad un risultato dopo una grande prestazione. Abbiamo fatto male solo la gara contro l’Udinese. Sia contro la Lazio che contro la Juventus abbiamo fatto una grande gara. Oggi siamo andati vicini a raccogliere anche se non abbiamo raccolto contro una squadra forte come il Napoli. Quando esci da queste prestazioni riparti ancora più forte. Adesso la Champions, abbiamo alla nostra portata un grande traguardo. Non abbiamo tempo di rammaricarci su una partita che non ci è girata bene».