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Formazioni ufficiali Ascoli Lazio: Gattuso lancia Doekhi dal 1′

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39 minuti ago

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Formazioni ufficiali Ascoli Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida amichevole in programma alle 20.45

Vi riportiamo le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Ascoli e Lazio il cui fischio d’inizio è previsto alle 20.45 allo stadio Cino e Lillo Del Duca. Le scelte dei tecnici:

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Francesco Tomei

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic, Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. Allenatore: Gennaro Gattuso

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