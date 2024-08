Artistico Lazio, l’attaccante SVELA: «Non ci ho pensato su due volte. Adesso ho QUESTA SPERANZA per il futuro»

Artistico Lazio, l’attaccante in prestito alla Juve Stabia racconta la trattativa con il club biancoceleste: le sue dichiarazioni

Intervistato da Numerodiez.com, Gabriele Artistico ha parlato così della trattativa che lo ha portato alla Lazio.

LE PAROLE – «Non ci ho pensato due volte ad ascoltare l’offerta della Lazio. Quando un club così blasonato in Italia dimostra l’interesse nei tuoi confronti penso sia un atto di fiducia grandissimo. Io essendo romano conosco il valore storico che c’è dietro ad una società veramente importante come la Lazio. La trattativa è durata poco, partendo dai primi contatti al telefono con il direttore Fabiani fino ad arrivare a tutta la società. Sono felice e spero di poter farmi strada per poter tornare un giorno all’Olimpico con i biancocelesti».