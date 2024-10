Artistico ha le idee chiare: «Il mio obiettivo è la salvezza con la JuveStabia ma sogno di poter giocare un giorno alla Lazio»

Artistico, l’ex biancoceleste rilascia delle curiose e interessanti dichiarazioni sui suoi obiettivi sia presenti che futuri

Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Artistico ex Lazio ha espresso le sue considerazioni riguardo il suo presente e passato, rilasciando a riguardo queste parole. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

PAROLE – I miei gol devono essere utili per raggiungere l’obiettivo salvezza. Il mio sogno giocare all’Olimpico con la maglia della Lazio. Roma è casa mia. Reputo la religione un punto fermo nel mio quotidiano. Molti di noi sono alla prima esperienza in B. Dobbiamo ancora fare tanto. Prima raggiungiamo la salvezza. Nel gruppo c’è una sana competizione. Personalmente non mi pongono un numero minimo di gol. Possiamo farcela

Da diversi anni ho sposato il Buddismo. È una filosofia di vita che condivido al 100%. Senza nulla lasciare al cristianesimo, che è un pezzo di me che rimarrà per sempre. Il Buddismo mi ha dato veramente tanto, in particolar modo a trovare un equilibrio spirituale che fa di me quel che sono: una persona che pensa veramente di fare del bene. Perché prima di essere un giocatore, voglio che le persone possano dire che sono una grande persona. Ma poi quello che conta veramente è l’uomo che rimane.

Io punto a essere un uomo semplice, che possa dare una mano a chi ne ha bisogno: dal ragazzo che possa chiederti un consiglio, al tifoso che possa chiederti la maglia. Da qualsiasi persona alla quale posso strappare un sorriso, che, se per qualcuno può essere niente, invece per il ragazzo può essere fonte di ispirazione. Questo è per qualcosa di importante