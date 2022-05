Arbitro Lazio Sampdoria, i precedenti di Massa con i biancocelesti

Sarà Massa l’arbitro di Lazio Sampdoria: ecco quali sono i precedenti del fischietto con la squadra biancoceleste

L’arbitro ligure ha già diretto i biancocelesti in 21 occasioni. Sono state 9 le vittorie per i capitolini, a fronte di 7 sconfitte e 5 pareggi. Il direttore di gara della sezione d’Imperia in questa stagione ha già diretto la Lazio nella sconfitta esterna 3-0 contro il Bologna dello scorso ottobre. Quello di sabato, inoltre, sarà anche il terzo Lazio-Sampdoria diretto da Massa: al momento il bilancio recita un successo dei biancocelesti (1-0) nel 2020 ed un pareggio (2-2,) datato dicembre 2018.