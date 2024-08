Arabia Saudita, un altro EX Lazio pronto a RAGGIUNGERE Milinkovic-Savic

Dopo Milinkovic-Savic un altro ex Lazio pronto a sbarcare in Arabia Saudita: accordo raggiunto con l’Al Shabab

Dopo Milinkovic-Savic un altro ex Lazio sta per sbarcare in Arabia Saudita. Come riportato dal quotidiano saudita Al-Riyadiah, Wesley Hoedt è pronto a trasferirsi all’Al-Shabab.

Passato in biancoceleste dal 2015 al 2017 e poi in un secondo momento nella stagione 2020-21, dopo aver giocato con il Watford in Championship, il calciatore è pronto a svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra: al club della famiglia Pozzo andranno invece 15 milioni.