Aquilino Lazio: «Questa squadra non faticherà a farsi amare»

Le parole di Alessandro Aquilino, scrittore e tifoso della Lazio, sull’inizio di stagione della squadra di Baroni che sta convincendo tutti

Alessandro Aquilino, scrittore e grande tifoso della Lazio, ha scritto sul Corriere dello Sport la sua opinione sulla squadra di Baroni: di seguito le sue parole.

PAROLE – «C’è una rinnovata leggerezza in questa Lazio targata Marco Baroni. Una leggerezza per molti inaspettata ma di facile lettura nel momento in cui si era deciso di recidere il cordone con quel carico di pesantezza che aveva zavorrato la stagione precedente. Volti nuovi. Freschi. A caccia di consacrazione o riscatto. Fame. Quella fame che non poteva più motivare pance piene e a fine ciclo. E cosi, tra poche aspettative e quei dubbi oramai atavici che animano le estati biancocelesti, piano piano si è fatta strada una squadra che stupisce per atteggiamento e mentalità e che dopo sei partite può permettersi anche di recriminare su qualche decisione arbitrale discutibile che l’avrebbe messa in una posizione di classifica ancora più nobile e inaspettata. Certo, siamo all’inizio e Roma è una piazza che vive di umori talmente oscillanti da far invidia al più estremo degli ottovolanti, però la strada tracciata è quella giusta. E di questo va dato merito, almeno fino adesso, a mister Baroni che sembra si stia giocando l’occasione della vita con quell’approccio Zen di chi non ha più nulla da perdere. Perché la sua carriera l’ha fatta, ha subìto esoneri e si è tolto le sue soddisfazioni e quindi, superati da poco i sessant’anni, può permettersi di approcciarsi a questa avventura con quella leggerezza, eccola che ritorna, che ti fa realizzare cose inaspettate. Ecco, io non so dove arriverà questa squadra e nemmeno riesco a immaginare quale siano le sue potenzialità visto il grande carico di novità che si porta appresso, ma so per certo che se giocherà ogni partita come ha fatto finora, non farà fatica a farsi amare».