Apolloni esalta Baroni: «Alla Lazio sta mostrando le sue qualità. Mentre la Roma di Juric...»

Apolloni dice la sua sul momento di forma delle due romane: il commento sulla Lazio di Baroni e sulla Roma di Juric

Intervistato da Radio Radio, Luigi Apolloni ha così parlato della diversa situazione che stanno vivendo Lazio e Roma.

LE PAROLE – «Baroni sta mostrando le sue qualità alla Lazio, con risultati che immaginavamo positivi, ma non sino a questo punto. La Roma ha delle grosse difficoltà: se mandi via De Rossi sconfessi il progetto iniziale e generi confusione. Juric è bravo ma è in un ambiente che non perdona niente a nessuno».