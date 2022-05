Antognoni: «L’arbitro ora è condizionato dall’ambiente e dal VAR»

Le parole dell’ex Viola Antognoni in vista della doppia sfida che vale la qualificazione alle coppe europee

Giancarlo Antognoni ha parlato ai giornalisti in occasione della presentazione del libro su Concetto Lo Bello a Coverciano. Le sue parole:

VAR – «Oggi il rapporto arbitro-giocatore è un po’ diverso, prima era più amichevole e c’era maggiore colloquio fra tutti noi in campo. Adesso l’arbitro è condizionato dall’ambiente, dal VAR…».

FIORENTINA – «La Fiorentina ha il destino nei suoi piedi, anche se l’aspettano due partite difficili. Prima a Genova con la Sampdoria, poi in casa contro una Juve che non ti regala mai nulla anche se ormai non ha obiettivi».