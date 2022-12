Anellucci: «Milinkovic giocatore straordinario. Real Madrid meta ideale»

L’agente Claudio Anellucci è intervenuto durante la trasmissione Maracanà, ai microfoni di TMW Radio

L’agente Claudio Anellucci, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della situazione legata a Milinkovic Savic e dell’interesse del Real Madrid. Ecco le sue parole:

«Non sono due partite fatte bene o male nel Mondiale a incidere sulla valutazione. È un giocatore straordinario che sta facendo cose eccezionali. La bottega Lotito è molto cara, la querelle comincerà dopo il Mondiale e ce la porteremo avanti per molto tempo. Non so se il Real arriverà a spendere certe cifre. Io farei una clausola rescissoria con la Lazio e andrei a trattare al miglior offerente. Farei una clausola con Lotito, almeno di 70 milioni, vedendo i precedenti, perché poi arrivare allo scontro con Lotito non è il massimo. Il Real quei soldi può spenderli, sarebbe la meta ideale».