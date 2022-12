Real Madrid su Milinkovic, piovono conferme: si muove Florentino Perez

Il Real Madrid fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic: Florentino Perez, presidente dei Blancos, pronto a muoversi in prima persona

Potrebbe esserci la Spagna nel futuro di Milinkovic-Savic. Le notizie rimbalzate ieri dalla Spagna, e più precisamente da DiarioGol, su un forte interesse del Real Madrid per il centrocampista serbo trovano conferme anche in Italia.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Florentino Perez, presidente dei Blancos, sarebbe pronto a muoversi in prima persona per convincere il calciatore e la Lazio e chiudere così l’affare. Milinkovic è in scadenza a giugno del 2024 e Kezman sta prendendo tempo su un rinnovo che appare sempre più difficile ogni giorno che passa. La prossima estate, allo stato attuale delle cose, sarebbe l’ultima nella quale il club biancoceleste potrebbe monetizzare dal cartellino del centrocampista. Milinkovic, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio il trasferimento, sfiorato e poi rifiutato giù qualche anno fa, agli ordini di Carlo Ancelotti. Con Kroos in scadenza di contratto e Modric avviato verso il finale di carriera, Sergej diventerebbe il simbolo del nuovo corso madrileno.