Anellucci avvisa la Juve: «Sabato troverà una Lazio decisamente diversa nella testa»

Ai microfoni di TMW a pochi giorni dalla supersfida tra Lazio e Juventus, ha parlato il dirigente Anellucci il quale si esprime cosi sulla partita

PAROLE – La Juventus ha una partita molto dura, troverà una squadra completamente diversa nell’aspetto e nella testa soprattutto. La Juve però è sempre la Juve. E chiudo dicendo di andare a vedere cosa ha fatto Allegri e i punti importanti portati a casa con una squadra non con top-player. Per me giudicarlo è una follia. Criticare per gli ultimi due campionati Allegri e i punti che ha fatto è davvero assurdo