Amoruso sicuro: «Ecco che idea tattica userei domani per affrontare la Lazio se fossi al posto di Palladino»

Amoruso, l’ex difensore si esprime sulla partita di domani rilasciando a riguardo le sue impressioni della vigilia: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ex calciatore della Fiorentina, si esprime sulla delicata trasferta di domani della viola contro la Lazio. Ecco il parere di Amoruso a riguardo e come affronterebbe il match con i biancocelesti

PAROLE – Domani sarà durissima perché non siamo affatto in salute, mentre loro sì, quindi starei cauto e coperto. Mi metterei 4-4-2 con Kean come riferimento d’attacco a lottare con una difesa fallosa per ottenere qualcosa. Abbiamo bisogno di certezze e non dobbiamo rischiare troppo, bisogna fare le cose semplici senza scoprirsi ai loro attacchi sulle corsie