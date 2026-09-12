Amorim nel pre partita: «Abbiamo bisogno di qualità in ogni reparto! Per me è difficile escludere Musah»

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato nel pre partita del match della 4a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Ruben Amorim, tecnico del Milan, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 4a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

MODRIC-RABIOT – «Penso che abbiamo bisogno di qualità in ogni reparto. Si tratta della qualità della posizione, non solo del singolo giocatore. A Torino abbiamo creato pochi pericoli, ci mancava qualità in quella parte di campo».

LOFTUS-CHEEK – «Mi piace essere onesto con i miei giocatori, penso che se vedi Ruben ha tutto, ma ha bisogno di restare nella partita per 90 minuti. Deve sfruttare le sue qualità, può essere più partecipe all’interno della manovra della squadra».

ANALOGIE RABIOT-MUSAH – «Sono diversi. Penso che Rabiot sia in grado anche di controllare i tempi della partita, oltre a inserirsi in area di rigore. Per me è difficile escludere Musah, ma valuto le mie scelte in base a ogni partita e penso che Rabiot sia più adatto in questo match».

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