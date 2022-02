ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luiz Felipe ha ricevuto un’ammonizione per un fallo in ritardo su Theo Hernandez: il centrale salterebbe l’eventuale semifinale

Tegola per la Lazio. Poco dopo il decimo minuto del primo tempo l’arbitro Sozza ha ammonito Luiz Felipe per un fallo in ritardo su Theo Hernandez.

Il centrale era diffidato e per questo salterebbe per squalifica l’eventuale semifinale di andata contro l’Inter.