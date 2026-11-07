Gattuso ha già fissato un nuovo test a Formello! Le porte resteranno chiuse per i tifosi della Lazio

La Lazio durante la sosta ospiterà il Mgarr United per un’amichevole, ma a a quanto filtra le porte del centro sportivo resteranno chiude: le informazioni

La Lazio non vuole perdere il ritmo durante la prossima sosta per le Nazionali. Il tecnico Gennaro Gattuso avrà a disposizione un’amichevole internazionale per mantenere alta la condizione della squadra e valutare soprattutto i giocatori reduci da problemi fisici. I biancocelesti ospiteranno a Formello il Mgarr United, formazione della seconda divisione maltese allenata da Andrea Agostinelli. Un appuntamento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gestire il recupero di alcuni elementi della rosa.

Amichevole contro il Mgarr United: Gattuso sfrutta la sosta

Il programma della Lazio durante la pausa per gli impegni delle Nazionali comincia a prendere forma. Come già accaduto nella precedente sosta, la formazione di Gattuso disputerà una partita amichevole presso il centro sportivo di Formello, questa volta contro il Mgarr United.

L’obiettivo dello staff tecnico è quello di garantire continuità al lavoro svolto nelle ultime settimane, evitando che l’interruzione del campionato possa incidere negativamente sulla condizione atletica dei giocatori rimasti nella Capitale.

L’incontro rappresenterà anche un’occasione per concedere minuti a chi ha trovato meno spazio nelle rotazioni, permettendo all’allenatore di effettuare ulteriori valutazioni in vista della ripresa della Serie A.

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Occhi puntati su Cataldi e Rovella: occasione importante per ritrovare il ritmo

Tra i giocatori maggiormente interessati dall’amichevole figurano Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, entrambi reduci da un periodo condizionato da problemi fisici. Per i due centrocampisti, la sfida contro la formazione maltese potrebbe rappresentare un passaggio significativo nel percorso verso il pieno recupero della condizione agonistica.

Discorso differente per Adam Marusic, che proverà invece a ritrovare minuti nelle gambe rispondendo alla convocazione della Nazionale del Montenegro. La sua eventuale partecipazione agli impegni internazionali dipenderà dalle valutazioni sulle condizioni fisiche.

Lazio-Mgarr United, arriva l’annuncio: partita rigorosamente a porte chiuse

Un dettaglio importante riguarda le modalità di svolgimento dell’incontro. L’amichevole tra Lazio e Mgarr United non sarà aperta al pubblico. A comunicarlo è stato direttamente il club maltese attraverso il proprio profilo Instagram, precisando che la partita organizzata presso il centro sportivo di Formello si disputerà «tassativamente a porte chiuse». Nessuna possibilità, dunque, per i tifosi biancocelesti di assistere dagli spalti alla sfida. Una scelta in continuità con quanto già avvenuto durante la precedente pausa per le Nazionali.

Per Gattuso, al di là del risultato, conteranno soprattutto le indicazioni individuali e collettive. Il confronto con la squadra allenata da Andrea Agostinelli offrirà un’opportunità per monitorare i recuperi, distribuire il minutaggio e preparare la ripartenza del campionato con il maggior numero possibile di calciatori a disposizione.