Allenatore Roma, sarà De Rossi l’erede di Juric e tornerà in panchina? La replica del tecnico

Allenatore Roma, il tecnico si è espresso in merito ad un suo possibile ritorno nella capitale sponda giallorossa al posto di Juric

In occasione della Hall of Fame del calcio italiano, Daniele De Rossi esprime le sue considerazioni riguardo l’accostamento alla panchina della Roma, che per lui sarebbe un ritorno, al posto di Juric esonerato ieri dopo la sconfitta con il Bologna

PAROLE – Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore che da allenatore, l’esonero fa parte del mestiere, io lì sono di casa, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e qui che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano tornerò anche a Trigoria