Allenamento Lazio: ripresa a Formello. Le condizioni di Patric

Allenamento Lazio: ripresa a Formello senza i nazionali. Ecco le condizioni di Patric

La Lazio si è ritrovata a Formello per la prima seduta di allenamento della settimana dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri. Squadra che si è allenata senza i nazionali (Immobile, Provedel, Cancellieri, Milinkovic, Marusic, Hysaj, Gila e Vecino).

Ai box – come noto – c’è Lazzari, che oggi si è sottoposto a dei esami strumentali in Paideia. C’è fiducia per averlo a disposizione domenica prossima contro lo Spezia. Nel pomeriggio lavoro differenziato per Patric, uscito acciaccato dalla sfida con la Cremonese. Le sue condizioni non preoccupano.