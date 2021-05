Allenamento Lazio: lavoro in vista della Fiorentina, si rivede Luiz Felipe

Allenamento per la Lazio al Centro Sportivo di Formello: la squadra ha svolte prove tecniche e tattiche in vista della prossima sfida

La Lazio si è ritrovata sul campo del Centro Sportivo di Formello per l’allenamento odierno. I biancocelesti hanno svolto una seduta di lavoro molto intensa per preparare la prossima sfida contro la Fiorentina. La mattinata è stata divisa in tre parti: prima un riscaldamento atletico, seguito da un lavoro tecnico sulla trasmissione del pallone e poi sul possesso palla. In seguito, altre esercitazioni atletiche agli ordini del Prof. Ripert. A fine seduta, partitella a campo ridotto a cui hanno preso parte solo i giocatori che non hanno giocato contro il Genoa: 4-0 per i non fratinati, guidati da Muriqi, autore di una doppietta.

Si sono rivisti in campo alcuni volti graditi. Oltre a Felipe Caicedo e Gonzalo Escalante, che hanno svolto un lavoro personalizzato, si è ritrovato anche Luiz Felipe dopo tanto tempo: il difensore brasiliano si è allenato con il gruppo fino al termine della seduta. Assente Milinkovic-Savic, ma per lui nessun problema, solo gestione delle energie.