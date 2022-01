Allenamento Lazio: seduta tecnica per la squadra, presente Hysaj

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: seduta d’allenamento pomeridiana per la squadra biancoceleste. Il punto sugli infortunati e partenti

SEDUTA POMERIDIANA

La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio (ore 15) per la seconda seduta di giornata. Allenamento tecnico per il gruppo a disposizione di Maurizio Sarri che non ha subito variazioni rispetto alla mattinata. Presente anche Hysaj nonostante i controlli in Paideia post seduta mattutina.

Ancora assente Acerbi, terapie per Luiz Felipe che già lunedì dovrebbe riaggregarsi al gruppo ed essere a disposizione per la sfida di sabato contro la Fiorentina.

————————————————————————————————–

Altra doppia seduta d’allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri. La seduta odierna è iniziata alle 10 con il tecnico che ha diviso in due la rosa: da una parte i difensori (seguiti personalmente dall’allenatore), dall’altra i centrocampisti e gli attaccanti (tra questi Muriqi e Jony, due sul piede di partenza).

Palestra per Felipe Anderson e Pedro, ieri pomeriggio per la prima volta in campo in questa settimana per un differenziato. Luiz Felipe – come detto – è tornato ieri a Formello. Per lui seduta di terapie, si spera di vederlo in gruppo a partire da lunedì, dopo il weekend libero concesso da Sarri.