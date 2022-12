Allenamento Lazio: Luis Alberto ancora out, Cancellieri e Cataldi…

La Lazio ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento in vista della trasferta di Lecce del prossimo 4 gennaio: ancora out Luis Alberto

La Lazio ha svolto oggi una seduta pomeridiana in vista della sfida del 4 gennaio contro il Lecce, prima gara del nuovo anno in Serie A. Ancora out Luis Alberto per i noti fastidi al ginocchio, allo spagnolo si sono aggiunti Cataldi e Cancellieri.

Prima di scendere sul campo Sarri ha intrattenuto la squadra con una seduta video: si comincia a lavorare con più attenzione sulla fase tattica.