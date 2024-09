Allenamento Lazio, Baroni studia la NUOVA COPPIA in difesa: ha provato QUEI DUE insieme oggi

Allenamento Lazio, Baroni studia la nuova coppia difensiva titolare per la sua squadra: ecco cosa ha provato oggi l’allenatore

Lazio di nuovo in campo oggi a Formello per preparare la sfida al Verona, primo appuntamento in calendario dopo la sosta per le Nazionali. Il tecnico lavora sulla difesa con i giocatori a sua disposizione.

E’ stata testata la coppia Gigot-Gila. Il primo sta provando a inserirsi alla svelta, il secondo ha smaltito la lesione al retto femorale sinistro.

IL REPORT COMPLETO DELL’ALLENAMENTO DI OGGI