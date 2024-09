Allenamento Lazio, lavoro differenziato per Patric e Romagnoli: Baroni RECUPERA Castrovilli. Il REPORT. Le ultime

Ultimo allenamento settimanale della Lazio prima della domenica libera. Stamattina di nuovo lavoro differenziato per Patric e Romagnoli, mentre in gruppo si è rivisto Castrovilli dopo le due sedute saltate in via precauzionale. Gli 8 calciatori convocati con le nazionali (Mandas, Marusic, Hysaj, Guendouzi, Dele-Bashiru, Zaccagni, Isaksen e Castellanos) costringono Baroni a rimpolpare il gruppo con tanti ragazzi della Primavera.

E’ stata testata la coppia Gigot-Gila. Il primo sta provando a inserirsi alla svelta, il secondo ha smaltito la lesione al retto femorale sinistro. Tavares è rimasto a riposo, il portoghese ha seguito la sgambata seduto a bordo campo. A centrocampo, oltre a Castrovilli, si è riaggregato Rovella, ieri assente a causa di leggeri sintomi influenzale.