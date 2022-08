Lazio, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti. E Pedro...

Oggi pomeriggio riprenderanno gli allenamenti in casa Lazio in vista della sfida contro il Bologna di domenica

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, in caso dovrebbe anche rivedersi Pedro, fermato da qualche problema fisico negli scorsi giorni. Presenti anche Luis Alberto e il neo biancoceleste Provedel, al primo allenamento con l’aquila sul petto.