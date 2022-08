Provedel Lazio, tra cifre dell’affare e alternanza: sarà titolare?

Ieri è stato finalmente il Provedel day in casa Lazio. Ma ci sono due importanti aspetti da analizzare nel dettaglio

Ieri è stato finalmente il Provedel day in casa Lazio. Il portiere è stato subito accolto bene dal gruppo, con tanto di inserimento nella chat di squadra. Ma ci sono due importanti aspetti da analizzare nel dettaglio.

In primis le cifre dell’affare: l’estremo difensore, come spiega il Corriere dello Sport, si è legato ai biancocelesti con un quinquennale da 1,3 a stagione più bonus legati alla vittoria in Coppa Italia e alla qualificazione europea. Nessun premio per le presenze. I biancocelesti per acquistarlo hanno speso 2,3 milioni, bonus compresi.

Il secondo aspetto riguarda l’alternanza con Luis Maximiano. Spetterà a Sarri valutare impatto e condizioni fisiche per la prima giornata, ma la gerarchia non sarà stabilita. La gestione, giocando ogni tre giorni, potrebbe essere tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.