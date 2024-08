Alcaraz Lazio, CONTATTI in corso. Ma ci sono anche DUE alternative: la situazione

Alcaraz Lazio, contatti in corso per il centrocampista argentino. Ma ci sono anche due alternative: la situazione

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Messaggero, proseguono i contatti tra il calciomercato Lazio e l’entourage di Carlos Alcaraz, anche se si valutano altri profili under 22 per quel ruolo.

I biancocelesti avrebbero messo infatti nel mirino anche Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach e Malimbo del Feyenoord. Da questa ristretta lista di nomi potrebbe uscire il nuovo rinforzo per il centrocampo di mister Baroni.