Al-Hilal-Al Ittihad 2-1, la squadra di Milinkovic va in finale: la partita dell’ex Lazio

Al Hilal-Al Ittihad, la squadra di Milinkovic trionfa nella gara della semifinale del King Cup: ecco come è andata

Uno dei giocatori più iconici della storia recente della Lazio prosegue la sua esperienza in Arabia ovvero Milinkovic, il quale con la sua Al Hilal approda in finale della King Cup. Il match è terminato 2-1 per gli azzurri arabi ma Milinkovic è uscito anzitempo dal campo per l’espulsione al 42′.