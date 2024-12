Akpa Akpro Lazio, addio a 0 a fine stagione, c’è già una squadra di A su di lui

Akpa Akpro Lazio: l’esterno è fuori rosa e in scadenza di contratto, difficile la sua cessione a gennaio (anche se ha una pretendente in Serie A)

Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato Lazio in vista della finestra di gennaio e le priorità sono sempre le stesse: un rinforzo a centrocampo e la cessione dei fuori rosa, tra questi c’è anche Akpa Akpro.

L’esterno destro ivoriano però probabilmente non sarà tra quelli che partiranno a gennaio: il suo contratto è in scadenza e piace al Monza, se parte lo farà a a giugno a parametro zero.