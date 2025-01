Ex Lazio, tegola Akpa Akpro al Monza: Bocchetti deve già a fare a meno di lui, ecco il motivo

Akpa Akpro, l’ex calciatore della Lazio alle prese con un infortunio: dopo aver ritrovato minuti e continuità al Monza ieri ha lasciato il campo nel primo tempo

Piove sul bagnato per Akpa Akpro: nella trasferta di ieri a Genova del Monza, persa dai brianzoli per 2-0, l’ex calciatore della Lazio, arrivato in prestito nelle scorse settimane si è infatti fatto male alla fine del primo tempo, costringendo Bocchetti a cambiarlo prima dell’intervallo.

Oggi gli esami medici per lui: una sfortuna visto che dal suo arrivo aveva subito ritrovato spazio e continuità con Bocchetti: dopo il suo debutto dalla panchina contro il Cagliari aveva giocato per tutti i 90′ contro la Fiorentina e 80′ con il Bologna.