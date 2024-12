Ajax Lazio, Vivaticket sta rimborsando i tifosi biancocelesti: i dettagli

Ajax Lazio, la piattaforma sta provvedendo a rimborsare tutti i tifosi biancocelesti che avevano acquistato il biglietto per l’Europa League

Buone notizie per i tifosi biancocelesti che non hanno potuto assistere al match di Europa League tra Ajax e Lazio a causa del divieto di trasferta imposto dal Sindaco di Amsterdam.

Vivaticket, infatti, ha incominciato a rimborsare l’intero importo dei tagliandi per il settore ospiti della Johan Cruijff Arena. Resta da capire, invece, cosa ne sarà dei rimborsi per il viaggio ed il soggiorno in Olanda.