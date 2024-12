Ajax-Lazio, i precedenti della sfida contro gli olandesi: il dato

Ajax-Lazio, alla vigilia della partita contro gli olandesi di Europa League ripercorriamo i precedenti della sfida: il dato

Archiviata la vittoria con il Napoli che conferma la Lazio al vertice della classifica, i biancocelesti domani sera dovranno fare i conti contro l’Ajax per ottenere il pass diretto agli ottavi di finale. Domani sarà il primo precedente contro gli olandesi, ma non è la prima squadra che affronta visto che ha giocato anche con Feyenoord e Psv ma anche il Twente nella fase attuale della competizione con le aquile che si sono imposte per 2-0 mentre con le altre due la squadra capitolina ha perso in entrambe le circostanze