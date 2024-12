Ajax Lazio, con un giallo salteranno la Real Sociedad: tutti i diffidati biancocelesti in Europa League

Ajax Lazio, sono ben tre i diffidati nella squadra di Baroni che dovranno stare attenti a non ricevere un’ammonizione

Giovedì 12 dicembre alle ore 21:00 andrà in scena la sfida di Europa League tra Ajax e Lazio, tanto discussa per il divieto di trasferta emanato dal Sindaco di Amsterdam. In casa biancoceleste sono ben tre i giocatori diffidati che dovranno stare attenti a non rimediare un’ammonizione.

Infatti, Gigot, Pellegrini e Zaccagni salteranno il prossimo match contro la Real Sociedad in caso di cartellino giallo.