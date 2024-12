Ajax Lazio, i convocati di Baroni: la decisione su Vecino

Ajax Lazio, mister Baroni ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di Europa League di questa sera

Questa sera alle ore 21:00 scenderanno in campo Ajax e Lazio per il match valido per la sesta giornata di Europa League. Di seguito la lista dei convocati di Marco Baroni e la decisione su Matias Vecino:

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto;

Difensori: Gigot, Patric, Gila, Tavares, Pellegrini, Lazzari;

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi;

Attaccanti: Pedro, Castellanos, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna