AIA, finisce la sospensione per Massa e Giacomelli: di nuovo disponibili

Domani finirà la sospensione per Massa e Giacomelli: i due arbitri saranno disponibili per le prossime gare

Domani finirà la sospensione per Davide Massa e Piero Giacomelli. I due arbitri, lo scorso 22 luglio, erano stati sospesi per irregolarità amministrative non meglio specificate.

Come comunicato dall’AIA, domani finirà la sospensione per i due direttori di gara che restano disponibili per le prossime gare di Serie A e Serie B offrendo al designatore Rocchi due alternative di grande esperienza e spessore.