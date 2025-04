Agostinelli ricorda: «L’esordio con la Lazio è stato il sogno della mia vita. Sulla morte di Re Cecconi dico questo»

Agostinelli, l’ex biancoceleste rilascia una curiosa intervista parlando del suo trascorso alla Lazio esponendosi con queste parole

PAROLE – L’esordio con la Lazio? Un’emozione unica. Avevo appena 18 anni e trovarmi a Perugia con la maglia della Lazio fu come toccare il cielo con un dito. Era un calcio diverso, più ruvido ma anche più romantico. Io, cresciuto negli Allievi della Lazio, tifoso laziale dalla nascita, mi ritrovavo a realizzare il sogno di ogni ragazzino della Capitale. Indimenticabile. La scomparsa di Re Cecconi? Fu un momento durissimo per tutta la Lazio e per il calcio italiano. Io cercai di onorare quella maglia e quel ruolo con rispetto e dedizione. Luís Vinício fu fondamentale per la mia crescita: mi diede fiducia in un periodo complicato