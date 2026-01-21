Agostinelli: «Grave se dovesse venire a mancare Romagnoli! La squadra subisce le polemiche»

Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, si è espresso sul duro momento che stanno attraversando i biancocelesti. Le sue dichiarazioni

L’attualità in casa Lazio continua a far emergere riflessioni critiche sull’andamento della stagione. A intervenire è stato Andrea Agostinelli, ex calciatore con un passato nel calcio italiano, che ha commentato il difficile momento vissuto dal club biancoceleste ai microfoni di Radiosei. Ve le riportiamo qui sotto:

RIFLESSIONI – «Vada per Castellanos e anche per Guendouzi, ma se ora dovesse venire a mancare persino Romagnoli sarebbe molto grave. Se c’è una cosa che funzionava era la difesa con l’ex Milan come leader indiscusso! La poca fiducia che mi ha dato questa squadra dipendeva da tale aspetto. La partita con il Como mi ha fatto riflettere assai».

SENSAZIONE – «La sensazione è che la squadra inizi a subire molto polemiche e tutto ciò che sta accompagnando la Lazio fuori dal campo. Come se stessero venendo meno aspetti quale la determinazione. Il percepito è che tutti vorrebbero scappare via ed è preoccupante. La squadra di solito si isola da tante cose che riguardano il club, ma ora c’è gente che va e viene e devo ricredermi sull’ottimismo che avevo sui riflessi in campo».

DEMOTIVAZIONE – «La demotivazione che ho visto dai giocatori contro il Como non l’avevo mai vista. Ora si parte dal presupposto che il campionato è finito e che ci saranno ulteriori cessioni e ciò porterà a preparare male la gara di Lecce».

