Agostinelli: «A me pare sia diventata una lotta tra società e allenatore per Romagnoli. Su Przyborek…»

Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle considerazioni in merito a operazioni di mercato portate a termine dai capitolini

La Lazio è immersa in affari di mercato in vista della chiusura definitiva della sessione invernale! A dire la sua su determinate operazioni è stato Andrea Agostinelli, ex giocatore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

ROMAGNOLI – «A me pare che ormai è diventata una lotta tra società e allenatore per dare il lascia passare a Romagnoli. Come se non si voglia prendere le responsabilità di un suo addio nessuno. In questo modo si è creata una situazione paradossale, il tecnico che non può essere nella condizione di dare il placet, desidera che sia il club ad assumersi la responsabilità. Ho la sensazione che la questione non si sbloccherà. La società era sicuramente favorevole, la sua cessione era coerente con la politica di svecchiamento della squadra. Le dichiarazioni di Sarri in seguito al pareggio di Lecce hanno generato un po’ di timore nel club. Bisogna capire fino a che punto il giocatore è deciso ad andare e che farà per ottenere la cessione».

PRZYBOREK – «Voglio studiarmelo, credo sia ritenuto tra i migliori 2007 in Europa. È giovane, va giudicato anche per questo, anche se all’estero sono abituati a far giocare ragazzi di quell’età. Sono curioso, la speranza è che la Lazio abbia pescato bene».

