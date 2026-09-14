Agostinelli: «Ho visto una Lazio bellissima contro il Milan! Belahyane mi ha sorpreso»

Andrea Agostinelli, ex Lazio, ha commentato a caldo la prestazione della compagine biancoceleste contro il Milan

Il pareggio della Lazio contro il Milan continua a far discutere e ad analizzarlo è stato Andrea Agostinelli. L’ex calciatore biancoceleste, intervenuto in collegamento a Radiosei, ha commentato la prestazione della squadra allenata da Gennaro Gattuso, soffermandosi in particolare sull’atteggiamento mostrato nella prima frazione di gioco. Agostinelli ha evidenziato gli aspetti positivi e le difficoltà incontrate dalla formazione capitolina durante la sfida dell’Olimpico, valutando il lavoro svolto dal tecnico e la risposta dei giocatori in una partita di grande livello contro i rossoneri! Le dichiarazioni emerse:

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LAZIO – «Ho visto una Lazio bellissima, con un livello di gioco davvero sorprendente. Forse solo ai tempi di Simone Inzaghi avevo visto una squadra esprimersi in questo modo. Il primo tempo è stato straordinario e ho notato anche alcune soluzioni nuove, come i movimenti di Tavares da mezzala sinistra. Potrebbe essere un’idea studiata per riuscire a superare meglio la prima pressione degli avversari. In passato abbiamo spesso evidenziato alcune sue disattenzioni nella fase difensiva, ma per quello che riesce a garantire quando attacca vale la pena correre questo rischio. Sta diventando sempre più un punto di riferimento tecnico per la squadra».

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MILAN – «Va detto che anche il Milan nel primo tempo ha contribuito a questa situazione. Estupinan non mi dà ancora grandi garanzie e la coppia formata da Modric e Rabiot, per caratteristiche, ha lasciato troppo spazio agli avversari. Le scelte iniziali di Amorim sono state rivedibili. Il centrocampo della Lazio ha dominato il confronto e, al di là del risultato finale, quello che mi ha colpito maggiormente è stata la qualità del gioco espresso. Belahyane mi è piaciuto molto: ha svolto un lavoro meno appariscente ma fondamentale, mettendo in campo grande applicazione. Mi ha sorpreso la sua prestazione: probabilmente non diventerà un fenomeno, ma sta sfruttando al meglio l’opportunità che gli è stata concessa. Poi sarà la continuità nel tempo a stabilire il reale valore di un giocatore».