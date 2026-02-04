Agostinelli: «E’ necessario rimettere al centro Sarri! Vige una frattura tra società e ambiente»

Andrea Agostinelli, ex Lazio, si è espresso circa il momento attuale che vige in casa biancoceleste! Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore Andrea Agostinelli ha tracciato un bilancio lucido e profondo sull’attuale situazione in casa Lazio! L’analisi si è concentrata sui principali temi caldi che tengono col fiato sospeso la tifoseria capitolina. In un momento di forte fermento per il club, Agostinelli ha offerto il punto di vista di chi conosce bene le pressioni della piazza, commentando le sfide tecniche e ambientali che attendono il gruppo. Le parole:

VITTORIA GENOA – «La vittoria della Lazio con il Genoa con Cataldi a tempo scaduto bisogna sperare che rappresenti un primo passo per un finale differente! Altrimenti non cambierà nulla, ci sarà sempre attrito. E’ necessario ripartire da zero con delle dichiarazioni di tono diverso».

COMUNICAZIONE – «Si deve iniziare con la comunicazione, poi è ovvio che non basta questo per risolvere tutto. Sarebbe importante almeno sentire il presidente, spiegare in maniera chiara la condotta del mercato, rimettendo al centro Sarri e chiarendo pubblicamente il progetto futuro».

FRATTURA – «La frattura definitiva tra società ed ambiente è presente, l’unica cosa che può portare ad un miglioramento sono dei risultati che oggi non sono preventivabili. I tifosi hanno sottoscritto 30mila tessere, è giusto che almeno dal punto di vista comunicativo ci sia un passo in avanti. Ora fuori da Roma c’è stupore per tutta la situazione. Gli apprezzamenti di una volta non li sento più all’esterno».

